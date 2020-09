Covid, in Lombardia 198 contagi e 3 morti (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 set. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 198 nuovi positivi al su circa 12mila tamponi analizzati, con un rapporto pari all’1,63%. Secondo gli ultimi dati della Regione, sui 198 positivi, 25 lo sono debolmente e 6 a seguito di test sierologico. Crescono i guariti e i dimessi, che in tutto sono 86; i morti nelle ultime 24 ore sono tre per un totale di 16.880 da inizio pandemia. Rispetto a ieri ci sono tre persone in più in ospedale per il , ma non in terapia intensiva, per un totale di 248 posti letto occupati. In rianimazione, invece, ci sono in tutto 25 pazienti gravi, due in più di ieri.I nuovi casi per provincia in Lombardia come sempre registrano il primato di Milano: ci sono 86 casi di cui 51 in città. Seguono Brescia, con 28 positivi al Covid-19, Monza (21) e Varese ... Leggi su calcioweb.eu

