Barbecue sul balcone si trasforma in tragedia: due persone ustionate, una salvata perché trascinata sotto la doccia (Di domenica 6 settembre 2020) Gravi ustioni per due persone ora ricoverate in prognosi riservata, a Dervio (Lecco). Oggi sono stati avvolti dalle fiamme sprigionatesi da un Barbecue sistemato sul balcone per una grigliata domenicale in famiglia. In base a quanto ricostruito, un giovane di origini peruviane di 22 anni avrebbe tentato di accendere il Barbecue servendosi di una bottiglietta di alcool, ma causa di un ritorno di fiamma, il flacone gli sarebbe scoppiato in mano, inondandolo di liquido infiammabile. Il ragazzo e’ corso in strada, urlando per il dolore e chiedendo disperatamente aiuto. In suo soccorso e’ intervenuto un vicino, che e’ riuscito a soffocare le fiamme con una coperta. Nell’incidente domestico è rimasta coinvolta anche la cognata dell’uomo di 37 anni, soccorso da altri parenti che ... Leggi su meteoweb.eu

OsservaMy : Secondogenita si è fiondata sul lettone con un bustone di patatine in salsa barbecue, senza chiedere minimamente il… - BluEyes_rock : qui, non è tempo di votazioni... comunque, il 15Agosto2020, la mia tessera elettorale, dopo anni.... di sua volontà… - splugged : @pisto_gol Ma se so’ 3 anni minimo che va avanti la sirena de Pogba-Juventus ?? Che hai bruciato? I giornali che sc… - iti_angelo : RT @angelo_iti: I Decreti sicurezza vanno rivisti. Hanno dimenticato di inserire il decreto in difesa dei gatti, dei cani,ecc. , per imped… - pavelbrescia : @La7tv @DaniloToninelli @matteosalvinimi L'ho visto questa mattina tony nelly con la famiglia,era intento ad accend… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbecue sul Barbecue sul balcone si trasforma in tragedia: due persone ustionate, una salvata perché trascinata sotto ... Meteo Web LA DOMENICA DEL 118: DUE USTIONATI A DERVIO, INTERVENTI ANCHE IN VALLE

LECCO – Domenica abbastanza movimentata, tra Lecco e provincia, per quanto riguarda i soccorsi. L’evento più grave si è verificato sicuramente a Dervio, con due ustionati che sono stati intubati dopo ...

Accende il barbecue e prende fuoco. Paura a Dervio

DERVIO – Avrebbe accesso il barbecue con dell’alcol ritrovandosi avvolto dalle fiamme. A quel punto è corso in strada come una torcia umana urlando. Il primo ad intervenire sarebbe stato un passante c ...

LECCO – Domenica abbastanza movimentata, tra Lecco e provincia, per quanto riguarda i soccorsi. L’evento più grave si è verificato sicuramente a Dervio, con due ustionati che sono stati intubati dopo ...DERVIO – Avrebbe accesso il barbecue con dell’alcol ritrovandosi avvolto dalle fiamme. A quel punto è corso in strada come una torcia umana urlando. Il primo ad intervenire sarebbe stato un passante c ...