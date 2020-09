Salvini: “Perché non far entrare 3.000 persone al San Paolo per Napoli-Pescara?” (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo il Premier Conte, anche Matteo Salvini entra nella discussione sul tema del ritorno dei tifosi allo stadio dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus e lo fa ai microfoni di radio Punto Nuovo, parlando proprio di Napoli-Pescara “Perché non far entrare 3.000 persone al San Paolo per Napoli-Pescara? La mia non è una questione politica, lo sport è vita, è passione. Le partite di calcio, basket, pallavolo, non mi sembra di vedere lo sport. Al signor Conte dico che la Regione Emilia-Romagna ospita il Gran Premio di motociclismo nel prossimo fine settimana ed hanno autorizzato l’ingresso di 10.000 persone per ogni gara, in maniera oculata. Nessuno pretende di fare un concerto al San Paolo con 60.000 ... Leggi su ilnapolista

