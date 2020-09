Mauro: “In campagna elettorale tutte le questioni ignorate diventano temi di priorità assoluta” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “È incredibile come solo in campagna elettorale, magicamente tutte le questioni lungamente ignorate diventino temi di priorità assoluta”. Così in una nota Domenico Mauro, candidato per Forza Italia alle prossime elezioni regionali. “Alle sue tante sceriffate, De Luca ne ha aggiunta un’altra: intervenendo improvvisamente sulla delicatissima questione del biodigestore da realizzare nell’area ASI di Benevento. Mi domando, come mai solo adesso i candidati delle liste di centrosinistra, e con loro l’on.le Mastella, si ricordano della questione, considerato che la società che ha proposto l’investimento ha depositato non ieri ma bensì il 28 ... Leggi su anteprima24

emergenzavvf : A Fabio Maresca il premio Giovanni Mauro come miglior arbitro della serie A di calcio. Non tutti sanno che Fabio è… - angeleri_mauro : RT @kiara86769608: Vi ricordate Riccardo Barbisan, il consigliere regionale della Lega che ha preso il bonus 600 euro per le partite iva e… - AlberatiAeG : Mauro Riposa in Pace ???? - Mauro_Serafin : RT @ecugenia: sogno un Vettel che si vendichi della qualifica dell'anno scorso, ma contemporaneamente desidero che non faccia infamate: è u… - LaStampa : Sbaglia strada e scende con la propria auto dalla scalinata pedonale di via Giotto, che conduce in via San Mauro. -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro “In Linus Agosto 2020 dedicato a Stanley Kubrick ed agli Emaki AFNews