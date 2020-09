Lapo Elkann: "Chi ha il Covid ed esce commette un crimine, dovrebbe andare in galera" (Di sabato 5 settembre 2020) Francesca Galici Ai microfoni di Sky, Lapo Elkann non usa mezzi termini contro chi viola l'isolamento da positivo al Covid e propone la reclusione, al pari di un crimine In un Paese in cui la confusione sul Covid aumenta ogni giorno e il trattamento della pandemia è diventato prevalentemente una questione politica, si alza anche la voce di Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è intervenuto a Sky Tg24 e ha espresso la sua idea in merito alla ripresa dei contagi in Italia. Il pensiero del dirigente e imprenditore è molto secco e deciso, la sua posizione è netta in favore di tutte le misure adottate per il rallentamento della diffusione del Covid, anche di quelle più estreme. "Chi aveva il ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann Lapo Elkann: «Carcere per chi va in giro da positivo al covid» Il Mattino Lapo Elkann e il covid: «Carcere per chi va in giro da positivo»

"Chi aveva il covid e se n'è andato in giro, in un paese civile andrebbe in prigione. E' un crimine". Sono le parole molto nette di Lapo Elkann a Sky Tg24, dove è stato ospite nel pomeriggio di oggi.

L'intervista di Lapo Elkann a Sky TG24

