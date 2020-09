'Irresponsabile'; 'Non sono io l'untrice di papà': la rissa tra Barbara e Marina Berlusconi (Di sabato 5 settembre 2020) 'Qualcuno ha tenuto un comportamento Irresponsabile...'; 'Non sono io l'untrice, sto subendo un trattamento disumano': nelle more del ricovero di Silvio Berlusconi e della diagnosi di polmonite ... Leggi su today

infoitinterno : 'Irresponsabile'; 'Non sono io l'untrice di papà': la rissa tra Barbara e Marina Berlusconi - Alessan23932244 : @virginiaraggi L' unica irresponsabile sei tu : dimettiti,non ne possiamo più delle tue stronzate?? - Notiziedi_it : “Irresponsabile”; “Non sono io l’untrice di papà”: la rissa tra Barbara e Marina Berlusconi -