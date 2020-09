I tre "come" di Philippe Daverio (Di sabato 5 settembre 2020) (Omelia in occasione dei funerali di Philippe Daverio: 4 settembre 2020, Chiesa di Sant’Eufemia, Milano) Carissimi,vi raggiunga il saluto di san Francesco “Il Signore vi dia pace!”Ci troviamo a vivere oggi l’incontro con Sorella Morte come san Francesco d’Assisi amava chiamare l’abbraccio con Dio. Un momento che vorrei sintetizzare con questa affermazione di Paolo VI: il mondo non crede ai maestri. Se li crede è perché sono dei testimoni.Mai come oggi la nostra società, la nostra chiesa, la nostra umanità a diversi livelli e in ogni struttura ha l’urgenza di incontrare dei testimoni. Con te, caro Philippe, l’uomo contemporaneo ha incontrato un geniale testimone della bellezza. E credo che i diversi messaggi che sono ... Leggi su huffingtonpost

NintendoItalia : Tre classiche avventure di Mario in 3D, ottimizzate per #NintendoSwitch. #SuperMario3DAllStars sarà disponibile da… - CarloCalenda : No. Tratto, come dici tu, da quaquaraqua’ quelli che hanno votato tre volte no e adesso ci spiegano che in realtà a… - matteosalvinimi : Come iniziare bene la giornata. Ma quanto sono belle queste tre gemelline incontrate questa mattina a Siena? Un in… - cleopheas : Stranamente stamani mi sono svegliata più tardi non so come sia successo perché è da mesi che mi sveglio sempre all… - mascaweb : RT @Reale_Scenari: Non commento spesso le vignette. Ma questa di @maurobiani oggi ha valore triplo. Ci dice come siamo messi in Italia (di… -

Ultime Notizie dalla rete : tre come I tre "come" di Philippe Daverio L'HuffPost Satispay tra le 250 aziende Fintech a più rapida crescita nel mondo

Per Satispay, l’azienda creata da tre cuneesi che sta rivoluzionando il settore dei pagamenti, si conferma saldamente la validità del modello nonché la capacità di esecuzione della strategia di cresci ...

‘L’EUROPA HA RITROVATO

“La drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l’Unione Europea che, in meno di sei mesi, ha compiuto scelte coraggiose e innovative che soltanto qualche settimana prima del ...

Per Satispay, l’azienda creata da tre cuneesi che sta rivoluzionando il settore dei pagamenti, si conferma saldamente la validità del modello nonché la capacità di esecuzione della strategia di cresci ...“La drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l’Unione Europea che, in meno di sei mesi, ha compiuto scelte coraggiose e innovative che soltanto qualche settimana prima del ...