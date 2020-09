Frampton e Gargani in mostra allo Studio Bong (Di sabato 5 settembre 2020) Josephine Frampton e Lapo Gargani in mostra dal 17 settembre allo Studio Bong con l’esposizione “This way up”: le informazioni utili Giovedì 17 settembre alle ore 17. 00 inaugurerà allo Studio Bong la mostra di pittura “This way up”. La mostra, a cura di Gisella Guarducci, verrà ospitata dallo Studio Bong, un bellissimo spazio indipendente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“This way up” nasce dall'incontro di due artisti e delle loro visioni: Josephine Frampton e Lapo Gargani. Josephine Frampton, pittrice inglese, da vari anni vive in Toscana dove lavora nel suo atelier ...

