Coronavirus, primo caso di contagio in una scuola del Friuli Venezia Giulia (Di sabato 5 settembre 2020) C'è un primo caso di Coronavirus in una scuola del Friuli Venezia Giulia, dopo la ripresa delle lezioni in aula. Ad essere contagiata è una studentessa dell'Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli. La giovane, originaria della Bassa Friulana, aveva partecipato alla prima lezione dei corsi di recupero insieme ad alcuni compagni di scuola ed è risultata positiva al tampone. A riportarlo è il quotidiano di Trieste Il Piccolo. Le famiglie coinvolte sono state avvertite dall'istituto scolastico tramite una circolare, che precisa anche come le attività didattiche proseguiranno online.La struttura scolastica dovrà ora rimanere chiusa per alcuni giorni, fino a metà della prossima ... Leggi su tg24.sky

