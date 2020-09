Coronavirus: Conte, 'no nuovo lockdown, strette mirate e circostanziate' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, chiusure mirate e circostanziate". Così il premier Giuseppe Conte, alla festa del Fatto quotidiano. Leggi su iltempo

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, c ...

I verbali desecretati sul coronavirus mettono in serie difficoltà il governo e Giuseppe Conte. Il "Piano anti-Covid", tenuto segreto fino all'ultimo, è infatti partito con grande ritardo. Di come affr ...

