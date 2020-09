Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: per l’ex premier tracce di una polmonite bilaterale (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreDagli esami effettuati a Silvio Berlusconi è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero precauzionale. Secondo quanto riportato dal Corriere, che cita fonti politiche di Forza Italia, a insistere perché Berlusconi rimanesse in ospedale e non tornasse a casa è stato il dottor Alberto Zangrillo, medico curante dell’ex premier. Berlusconi è stato ricoverato attorno alla mezzanotte di ieri. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia presentava sintomi legati ... Leggi su open.online

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - lellinara : Rocco Casalino, dopo Berlusconi anche lui ricoverato al San Raffaele di Milano - adrianobusolin : RT @matteosalvinimi: Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al lup… -