Reazione a catena gaffe | l’errore incredibile | Marco Liorni stupito

Il conduttore Marco Liorni stupito di fronte alla gaffe di una concorrente di Reazione a catena. Ma cosa è successo? gaffe a Reazione a catena Le Note Vocali hanno perso il titolo di campionesse del programma Reazione a catena in seguito ad una gaffe. Il tutto è successo nel corso della puntata dello scorso 31

