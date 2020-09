Prove libere 1 Gp Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) La sessione di Prove libere 1 del Gp d’Italia,ha dato il via al weekend di Formula Uno. Le vetture hanno provato a trovare il giusto feeling con il tracciato con le varie mescole e nuovi assetti complice il circuito che predilige una vettura scarica dal punto di vista aereodinamico. :Mercedes prima fila,arranca la Ferrari Dimostra di avere un passo completamente superiore rispetto alle altre vetture, la Mercedes che con Hamilton e Bottas mette a segno giri da qualifica con le gomme rosse. Hamilton conclude in seconda posizione con circa due decimi di distacco dal compagno di scuderia Bottas che mette a segno il tempo di 1.20.703. Il finlandese, nonostante il party mode,dimostra di avere un ottimo passo gara riuscendo a far segnare intertempi migliori rispetto al suo compagno. Mercedes che con gomma rossa distacca la Red ... Leggi su sport.periodicodaily

