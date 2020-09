Post Brexit, Michel avvisa Londra: “Intesa non sarà a qualsiasi costo” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Prima o poi il Regno Unito deve chiarire cosa vuole fare” sulle relazioni future Post-Brexit. “Non possono pensare di lasciare il club Ue e mantenere tutti i privilegi”. Lo ribadisce il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un’intervista all’Ansa, e ad altre cinque agenzie internazionali. Senza fare pronostici sulla riuscita del negoziato, ricorda quanto il tema delle condizioni per evitare una concorrenza sleale (level playing field) sia di importanza fondamentale per l’Ue. “Vogliamo un accordo e lavoriamo per questo” ma “bisogna essere in due per ballare il tango” e per l’UE “l’intesa non sarà a qualsiasi costo”.Michel inoltre non ha escluso che ci possa essere un nuovo ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - "Prima o poi il Regno Unito deve chiarire cosa vuole fare" sulle relazioni future post-Brexit. "Non possono pensare di lasciare il club Ue e mantenere tutti i privilegi". Lo ribadisce il ...

