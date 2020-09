Per De Luca le scuole non possono riaprire il 14 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Per De Luca le scuole non saranno mai pronte per essere aperte il 14 settembre, non a queste condizioni. Durante la diretta Facebook di questo pomeriggio il governatore della Campani ha attaccato il governo e le misure prese, giudicate non sufficienti per permettere un rientro in sicurezza a metà settembre. Ha parlato anche dei precari da stabilizzare, della necessità di un preciso piano di vaccinazioni anti influenzali e di moltiplicare i tamponi: «A Fiumicino test rapidi sono stati finanziati dal ministero della Salute. Abbiamo chiesto anche noi stessi i test gratuiti e ora li invieranno anche a noi, saranno 15mila. Ma non bastano. Ne vogliamo almeno il doppio per usarli su test scolastici». LEGGI ANCHE >>> Berlusconi attacca De Luca: «La politica non ... Leggi su giornalettismo

