L’inventore del test PCR non ha detto che è inutile «per diagnosticare malattie infettive» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 19 agosto su Facebook è stata condivisa un’immagine composta dalla foto del biochimico statunitense, Kary Mullis, (morto nel 2019) e da una parte di testo. Si legge: «Kary Mullis, Premio Nobel per la chimica nel 1993 inventore del test PCR: “Questo test non dovrebbe essere usato per diagnosticare malattie infettive». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale. Si tratta quindi una notizia frutto di fantasia. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 19 agosto 2020 – Notizia falsa Nel 1993 il biochimico statunitense Kary Mullis ha vinto il premio Nobel per la chimica «per l’invenzione del metodo della reazione a catena della ... Leggi su facta.news

tigelzak : RT @MilkoSichinolfi: #laPeggiore_DESTRA_diSempre Eccolo l'artefice della sua deriva gretta e immorale. Estensore delle peggiori stupidità… - Paciugo1 : @ArrigoSacchi442 @RBaronio @toni_Gagliardi Mi sembra abbia risposto ad una domanda. Non mi sembra che dica che lui… - VittorioPalumbo : RT @MilkoSichinolfi: #laPeggiore_DESTRA_diSempre Eccolo l'artefice della sua deriva gretta e immorale. Estensore delle peggiori stupidità… - GIGUG1N : @ildumba prima di ronaldinho il varcellona era tipo la fiorentina, poi per fortuna che é arrivato lvi, l'inventore del giuoco del calcio - lpasquarelli010 : RT @Mezzopienonews: ?Nelle scuole dovremmo coltivare la nobiltà della mente e del cuore dei ragazzi per aiutarli a coltivare la loro nobilt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inventore del Da «La casa di carta» a «Vis a vis»: trionfano le serie spagnole Corriere della Sera