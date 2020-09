L’egoismo sincero (Di venerdì 4 settembre 2020) L’egoismo, spesso etichettato come valore bieco dell’esistenza umana, si è dato da fare in questo periodo. Lo abbiamo visto tutti in questo lungo periodo di privazioni, altalenate da responsabilità negate e azioni che non pensavamo di essere in grado di fare. Spesso, privi di orientamento se non quello di noi stessi, ci siamo visti a pretendere attenzioni, cose, soddisfazioni, emozioni. Nude, crude, vissute così, a riempimento e a vivere per vivere. Un grande personaggio mi disse una volta che di fronte ad un equilibrio tra ciò che sono le nostre responsabilità e ciò che è il nostro ego non dobbiamo fare altro che “vivere”. Vivi, Mattè, mi disse. Subito non capii ma dopo poco fu chiaro cosa volesse dirmi: l’eterno alternare tra egoismo ed egocentrismo col fine ultimo di avere equilibrio. Un equilibrio ... Leggi su giornalettismo

Monica49590572 : @matteosalvinimi ....Matteo io non credo però che l'adozione di un bambino da parte di due persone dello stesso ses… - studioverticeml : @aAnnanka L' AMICIZIA È UNO STATO DI GRAZIA, A VOLTE LUNGO A VOLTE BREVE. È UN DARE E AVERE SENZA RIMORSI NE RIMPIA… -

Ultime Notizie dalla rete : L’egoismo sincero Bertrand Russell: la ricetta per vivere felici. Intanto non lamentarti Pangea.news