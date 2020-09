Io e Te, l’addio di Pierluigi Diaco: “Non abbiamo ricevuto l’esito del tampone… La Rai non ci autorizza a tornare in onda” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci ha sperato fino all’ultimo di poter tornare in onda, anche solo per l’ultima puntata, ma non è stato possibile. E così Pierluigi Diaco è stato costretto a salutare il suo pubblico dai social, informandolo che Io e Te non ci sarà neanche oggi, venerdì 4 settembre perché manca ancora l’esito dei tamponi a cui è stata sottoposta tutta la squadra del programma dopo che si era registrato un positivo al Covid tra lo staff. “Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei – ha detto Diaco -. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

