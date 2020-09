Indennità di mensa con maggiori sconti per Covid, ecco per chi (Di venerdì 4 settembre 2020) Coloro che non hanno fruito dell’indennità di mensa durante il lockdown per emergenza coronavirus avranno diritto a un’ulteriore detrazione, l’indennità non concorre alla formazione del reddito nel limite giornaliero di euro 5,29. Quindi, entro tale limite il lavoratore non viene tassato al lavoratore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate. Indennità di mensa e chiarimenti dell’Agenzia L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità sostitutiva di somministrazione di vitto, corrisposta ai lavoratori dipendenti, caricata e non fruita per emergenza coronavirus, non rientra nel cumulo del reddito, va a confluire nell’esenzione del limite di euro 5,29. Questo significa che anche se l’indennità è stata caricata dal datore di lavoro, non grava sul cumulo di ... Leggi su notizieora

