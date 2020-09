In Francia chiuse 22 scuole e 100 classi a causa del Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono molti i protocolli che vengono attuati ogni giorno, per controllare i ragazzi e grazie a questo sono stati scoperti nuovi casi e chiuse classi e scuole Jean-michel Blanquer, il ministro dell’educazione francese, ha annunciato che dopo aver riaperto le scuole martedì, ad oggi hanno dovuto chiuderne nuovamente alcune. La causa è per nuovi casi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - MediasetTgcom24 : Coronavirus, chiuse 22 scuole e 100 classi in Francia #francia - Corriere : Allarme Covid in Francia: chiuse 22 scuole (dieci sono sull’isola di Réunion) - blogsicilia : Covid19, in Francia sono state già chiuse 22 scuole - - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia chiuse 22 scuole e 100 classi -