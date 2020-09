Il 4 ottobre torna Urban Nature in tutta Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Ampliare la conoscenza sulla natura in città e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo l'esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi Urbani, orti sociali e giardini condivisi. Tutto questo è Urban Nature, la Festa della Natura in Città targata Wwf, giunta alla sua IV Edizione, che ogni anno anima parchi e giardini della principali città Italiane coinvolgendo cittadini e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. L'appuntamento è per il 4 ottobre in tutta Italia. L'elemento caratterizzante per Urban Nature ... Leggi su iltempo

