Detrazione materasso ortopedico e rete motorizzata: quali caratteristiche? (Di venerdì 4 settembre 2020) Il materasso ortopedico rientra tra i dispositivi medici che permettono di fruire della Detrazione al 19%. Per chi acquista, nel corso del 2020, un dispositivo medico, infatti, è possibile portare in Detrazione l’onere sostenuto nella dichiarazione dei redditi 2021. Vediamo quali sono le caratteristiche che devono avere il materasso ortopedico e la rete motorizzata per avere diritto alla Detrazione in questione il prossimo anno. Acquisto materasso ortopedico e rete motorizzata Una lettrice scrive per chiedere: Le scrivo perché devo acquistare rete e materasso ortopedici ,dopo ... Leggi su notizieora

