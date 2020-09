Decora la tua casa a basso costo con queste fantastiche idee (Di venerdì 4 settembre 2020) Avete un budget ridotto, ma desiderate arredare la vostra casa in modo unico ed originale? Ecco di seguito qualche idea fantastica, che vi permetterà di Decorare la vostra abitazione con l’arte del riciclo e del fai da te. 1.Appendiabiti con un tronco I tronchi sono un elemento naturale che può essere usato per Decorare la vostra casa, in modo economico. In questo caso un tronco di un albero è stato fissato a una parete, ed è stato trasformato in un appendiabiti. Per poter appoggiare i cappotti e le borse, potrete usare delle puntine da disegno o dei chiodi. 2.Un naturale bastone per le tende Non avete idea di come poter appendere le vostre tende? Usando un rametto di un albero, potrete realizzare un originale e super economico bastone per le tende. I vostri ospiti rimarranno a bocca ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Decora tua Decora le tue feste a costi bassissimi usando solo palloncini: tantissime idee da copiare! NonSoloRiciclo La priorità delle priorità: "Buche nelle strade"

Strade sfondate, le storiche "buette" viareggine. E poi decoro e impianti sportivi. Sono queste le priorità per i cittadini in vista delle imminenti elezioni. Quello che chiederebbero per prima cosa a ...

Vandalismi e vegetazione selvaggia Raccolta firme per il decoro urbano

Decoro urbano, l’amministrazione comunale si muove per ripristinare pulizia e ordine in città. Dopo l’avvio del piano asfalti, la maggioranza consiliare e i tecnici comunali hanno deciso di dare un’ac ...

Strade sfondate, le storiche "buette" viareggine. E poi decoro e impianti sportivi. Sono queste le priorità per i cittadini in vista delle imminenti elezioni. Quello che chiederebbero per prima cosa a ...Decoro urbano, l’amministrazione comunale si muove per ripristinare pulizia e ordine in città. Dopo l’avvio del piano asfalti, la maggioranza consiliare e i tecnici comunali hanno deciso di dare un’ac ...