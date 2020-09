Corriere e Repubblica, crollo nelle vendite. Un 2020 da incubo per i due quotidiani (Di venerdì 4 settembre 2020) Un tonfo che non è passato inosservato, quello fatto registrare nelle vendite tanto dal Corriere della Sera quanto da Repubblica. Due testate reduci da un momento tutt’altro che roseo e che ora si trovano a osservare l’ingresso in scena di un nuovo quotidiano, il Domani di Carlo De Benedetti, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella ridefinizione dei rapporti di forza. Sì perché stando alle voci che hanno da tempo iniziato a circolare, a finanziare il giornale potrebbe essere Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e desideroso di assestare la mazzata definita a Repubblica, che spera di doppiare. L’esordio in edicola de il Domani è previsto per il prossim 15 settembre. A dirigerlo Stefano Felti, e già si parla della ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Repubblica I "tecnocaporali" e gli alberi dei telefoni La Repubblica Congo, bracconiere condannato a 30 anni di carcere: responsabile della morte di oltre 500 elefanti

Condannato a 30 anni di carcere nella Repubblica del Congo Mobanza Mobembo Gerard. Il bracconiere — conosciuto come «macellaio di Noubale Ndoki» — è stato incriminato per traffico d’avorio, traffico d ...

Referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari: come funziona e le ragioni del Sì e del No

Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. I seggi sono aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lune ...

