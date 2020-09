Cate Blanchett a Venezia 2020: "La risposta delle persone al coronavirus è stata bizzarra" (Di venerdì 4 settembre 2020) Cate Blanchett analizza la pandemia di coronavirus dal suo punto di vista mettendo in discussione la bizzarria delle reazioni globali all'emergenza. Cate Blanchett, Presidente di Giuria del Concorso Internazionale a Venezia 2020, è tornata a riflettere sulla pandemia di coronavirus e sulle sue conseguenze definendo "strana" la risposta delle persone di fronte all'emergenza. "La zia economia sembra essere il membro più importante della famiglia. Trovo strano che all'OMS non sia permesso di guidare questa sfida globale" ha commentato criticamente Cate Blanchett. "Penso che siamo davvero una specie bizzarra ... Leggi su movieplayer

