Calciomercato Milan, Maldini: “Bakayoko o Florentino Luis? Sinceramente siete fuori strada” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Milan è molto attivo sul mercato. I rossoneri hanno chiuso i colpi Tonali e Brahim Diaz, ma non hanno intenzione di fermarsi. Interpellato da ‘Sportitalia’ sui prossimi movimenti, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ha dichiarato: “Bakayoko e Florentino Luis? Sinceramente siete un po’ fuori strada, però vediamo. Tiémoué è comunque un gran giocatore. Se serve un centrocampista? Per il momento siamo contenti così…”. Ma quello di Maldini sembra solo un depistaggio. Milan, UFFICIALE Brahim Diaz in prestito. Lo spagnolo ha scelto il numero di magliaL'articolo Calciomercato Milan, ... Leggi su calcioweb.eu

