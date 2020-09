Xbox protagonista al Tokyo Game Show con un evento di 50 minuti ma non arriverà nessuna nuova notizia su Xbox Series X (Di giovedì 3 settembre 2020) Microsoft solitamente non ha una grande presenza al Tokyo Game Show, ma per l'edizione completamente digitale di quest'anno dal 24 al 27 settembre, sembra che le cose stiano per cambiare. Non solo Microsoft parteciperà allo Showcase, ma Metro riferisce che la società aprirà l'intero evento con uno Show di 50 minuti.Ovviamente, 50 minuti e l'apertura dello Show indicano che potrebbero arrivare grandi notizie dal mondo Xbox. Al momento non sappiamo cosa verrà annunciato dal colosso di Redmond all'evento giapponese, ma è ragionevole supporre che vedremo alcuni giochi per Xbox Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

