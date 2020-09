Vaccino, Commissione UE accelera (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea accelera sul Vaccino anti-Covid, con le prime disponibilità per i Paesi membri attese per novembre, e sull‘accesso universale al farmaco. Secondo quanto riferito ad Ansa da funzionari della Commissione, è attesa per novembre, la prima disponibilità del Vaccino noto come Oxford, su cui l’esecutivo comunitario ha firmato un contratto che consente ai paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l’opzione di altre 100. Inoltre, dopo la garanzia da 400 milioni di euro a sostegno della ricerca al partenariato Covax, la prossima settimana l’Esecutivo Ue e l’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbero lanciare una nuova mobilitazione di risorse a favore dell’acceleratore Act ... Leggi su quifinanza

