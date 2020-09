Susanna Avesani Pinto è morta. Punta da una vespa in piscina, aveva 66 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Se la sua vita fosse un hashtag sarebbe senz’altro #makethebestofit”″ perché “a differenza di molti, Susanna sa prendere le cose per il verso giusto” scrive Claudia Dobkin in ‘Storie di Susanna’, il libro dedicato alla vita di Susanna Avesani Pinto, una delle protagoniste del mondo della moda, morta all’ospedale di Parma dopo essere stata Punta da una vespa sabato scorso nella sua villa di Castell’Arquato, sulle colline della Valdarda, in provincia di Piacenza.La fashion consultant, che aveva 66 anni, stava leggendo l’iPad in piscina quando è stata Punta sotto al piede da una vespa. La donna ha ... Leggi su huffingtonpost

