Rosaria Costa, una vita contro la mafia (Di giovedì 3 settembre 2020) Aveva solo 22 anni e un bambino di appena 4 mesi, il suo Vito, invece, ne aveva già compiuti 27 e per entrambi si prospettava una vita lunga e felice insieme. Poi in quel maggio del 1992 tutto è cambiato; la voce disperata di Rosaria Costa echeggiava, disperata e straziante, tra le bare situate nella basilica di San Domenico a Palermo, le stesse che contenevano, oltre alle altre vittime, il corpo del marito Vito Schifani. Vito era un uomo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nell’agguato mafioso di Capaci il 23 maggio, insieme ai colleghi Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il giudice Falcone e la moglie Francesca. Tutti ricordano quel suo appello disperato proveniente da una voce rauca e spezzata dal dolore; lei che a vent’anni credeva di avere tutta una vita davanti da progettare, passo ... Leggi su dilei

