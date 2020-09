Referendum, per me è fumo negli occhi. Invece di tagliare i parlamentari riduciamo i privilegi (Di giovedì 3 settembre 2020) È una questione di soldi, diciamolo. Di indennità e privilegi opulenti, di uno stereotipo grassoccio del politico che dietro al vetro della tv chiacchiera molto e fatica poco. Come ormai è abitudine in Italia, ogni votazione è roba di pancia; in questo caso di chi ce l’ha piena e di chi Invece la sente brontolare. Però. Però un voto richiede anatomia diversa, il Referendum del 20 e 21 sul taglio dei parlamentari merita testa. Così ho scartabellato il web per palpare l’indignazione e inchiodare uno per uno i privilegi che dovrebbero spingermi a votare “Sì”. E magari, dopo aver messo la croce, rompere la sacralità del seggio per sussurrare “e che cazzo!”. La rete, come sempre, è impiastricciata di ... Leggi su ilfattoquotidiano

