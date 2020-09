Quella diga della discordia diventata pedina di scambio per la Libia (Di giovedì 3 settembre 2020) Il puzzle africano è uno dei più complicati del panorama politico globale: basta muovere un pezzo per vedere mutare radicalmente l’intera composizione del quadro e degli altri tasselli. Un delicato equilibrio quello del continente nero, dove dossier apparentemente distanti l’uno dall’altro in realtà si riscoprono accomunati da casi e situazioni che alla lunga ne influenzano … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Quella diga Poca acqua nella diga di Chiauci, agricoltura in ginocchio L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Salvini tra Diga di Begato, Oregina e piazza Matteotti: campagna elettorale e contestazioni

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato vivacemente contestato da circa una trentina di ragazzi intervenuti al gazebo del partito nel quartiere popolare di Oregina. "Salvini carogna torna nella fo ...

Dal costone cade un masso di otto tonnellate: tragedia sfiorata a Bosa

Tragedia sfiorata stamattina nel territorio di Bosa. Alle nove, al chilometro 2.500 della strada per la diga, un enorme masso si è staccato dal costone rotolando sino a valle. Il grandissimo masso si ...

