Ostia. Danno fuoco all’auto che sta per acquistare e i poliziotti scoprono che nasconde un fucile: arrestato commerciante 61enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella zona di via della Martinica, i poliziotti della Squadra Giudiziaria del commissariato Lido di Roma hanno arrestato, F. R. di 61 anni, responsabile del reato di detenzione illecita di arma comune da sparo. I fatti L’attività di indagine ha avuto origine a seguito dell’incendio della Smart, di cui stava diventando possessore l’arrestato, avvenuto il giorno precedente. Gli investigatori hanno analizzato i trascorsi criminali del 61enne, un commerciante di materassi che lavorava presso un negozio in via delle Ebridi, e il suo coinvolgimento nel procedimento penale “NUOVA ALBA” concernente i clan criminali di Ostia. Il soggetto era conosciuto, infatti, alle forze dell’ordine, per i suoi contatti con la criminalità organizzata del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

