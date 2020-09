Navalny: il Cremlino respinge accuse di coinvolgimento (Di giovedì 3 settembre 2020) Il governo russo respinge le accuse di qualsiasi coinvolgimento nel presunto avvelenamento dell’oppositore Navalny Alexey Navalny sarebbe stato avvelenato con un agente nervino chimico afferente al gruppo del Novichok. E’ quanto emerge dagli esami tossicologici eseguiti presso l’Ospedale Charitè di Berlino dove l’oppositore russo è ricoverato da qualche tempo. E mentre la comunità internazionale chiede alla Russia di fare chiarezza urgentemente, non escludendo che si possa decidere per una “reazione adeguata” (leggasi sanzioni), dal Cremlino respingono tutte le accuse di un possibile coinvolgimento del potere centrale nell’avvelenamento di Navalny: “Sceglierei le ... Leggi su zon

