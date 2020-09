Merkel ha in mano la sanzione più dura a Putin: sospendere Nord Stream 2 (Di giovedì 3 settembre 2020) Bruxelles. Espulsione di diplomatici russi, raffreddamento dei rapporti con il Cremlino, divieto di ingresso per i responsabili dell’attacco a Alexei Navalny: l’Unione europea si prepara a ricorrere al solito armamentario di sanzioni, dopo che Angela Merkel ha chiesto una “risposta comune” all’utili Leggi su ilfoglio

davcarretta : RT @ilfoglio_it: Dopo che Merkel ha chiesto una “risposta comune” all’utilizzo del Novichok contro #Navalny, l'Europa si prepara a ricorrer… - ilfoglio_it : Dopo che Merkel ha chiesto una “risposta comune” all’utilizzo del Novichok contro #Navalny, l'Europa si prepara a r… - mattucel : RT @Marek28165: @mattucel @Corriere L'Unione Europea finirà fra poco e non sarà l'Italia la causa di morte. La canna del gas l'ha in mano l… - Marek28165 : @mattucel @Corriere L'Unione Europea finirà fra poco e non sarà l'Italia la causa di morte. La canna del gas l'ha i… - VIGELLI : @jamfive_ La penso come lei, ma diciamoci che il contesto in cui lavora è totalmente diverso dal nostro. Gli insucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel mano Merkel ha in mano la sanzione più dura a Putin: sospendere Nord Stream 2 Il Foglio Alexei Navalny: una spina nel fianco di Putin

Il 44enne giornalista e politico russo leader dell’opposizione Alexei Navalny, è una spina nel fianco del presidente russo da quando guida massicce proteste per le frodi elettorali avvenute nelle ele ...

Il balletto del Bolshoi sul caso Navalny

Sul caso di Alexei Navalny va in scena il solito balletto di accuse incrociate e negazioni. Ma dalle ombre di uno spettacolo degno per complessità del Teatro Bolshoi si delineano due grandi questioni: ...

Il 44enne giornalista e politico russo leader dell’opposizione Alexei Navalny, è una spina nel fianco del presidente russo da quando guida massicce proteste per le frodi elettorali avvenute nelle ele ...Sul caso di Alexei Navalny va in scena il solito balletto di accuse incrociate e negazioni. Ma dalle ombre di uno spettacolo degno per complessità del Teatro Bolshoi si delineano due grandi questioni: ...