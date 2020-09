Maxi sequestro di mozzarelle fuorilegge: erano destinati a bar, ristornati e alberghi di Napoli (Di giovedì 3 settembre 2020) Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio – zona Vigliena – e Ponticelli, due attività commerciali clandestine dove venivano stoccati illegalmente e messi in vendita, anche di notte, prodotti lattiero-caseari. Sequestrati un locale in cui veniva esercitata l’attività abusiva e una tonnellata di mozzarella … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MDiretta : Alimenti mal conservati, maxi sequestro di surgelati destinati ai supermercati: denunciati conducente e titolari de… - mdcnazionale : La GdF di Rimini l’ha battezzata Operazione comfort shoes. un maxi sequestro di Hogan contraffatte vendute come aut… - MeridioNews : Rifiuti, un nuovo maxi sequestro ai fratelli Leonardi Sigilli a immobili di pregio tra Catania e Aci Castello - ilGazzettinoves : Mozzarella falsa, abusiva e non tracciata: maxi sequestro a #Napoli - zazoomblog : Mozzarelle contraffatte e lavoratori in nero: maxi sequestro a Napoli - #Mozzarelle #contraffatte #lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi sequestro Mozzarelle, maxi-sequestro a Napoli Il Messaggero Fisco, boom di controlli sui conti e sulle fatture

Controlli a tappeto su tutto il territorio italiano e, ovviamente, maggiori entrate: la Guardia di Finanza ha incrementato le verifiche fiscali che, nel 2019, hanno superato di gran lunga la quota di ...

Sequestrate un’azienda abusiva di prodotti lattiero-caseari e una tonnellata di mozzarella non certificata

NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio – zona Vigliena e Ponticelli, due attività commerciali clandestine dove venivano ...

Controlli a tappeto su tutto il territorio italiano e, ovviamente, maggiori entrate: la Guardia di Finanza ha incrementato le verifiche fiscali che, nel 2019, hanno superato di gran lunga la quota di ...NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, tra i quartieri San Giovanni a Teduccio – zona Vigliena e Ponticelli, due attività commerciali clandestine dove venivano ...