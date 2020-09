La tragedia dei profughi curdi trovati morti in un tir in irpinia: il ricordo dopo 18 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Era il 31 agosto del 2002 quando furono trovati i corpi senza vita di cinque profughi curdi-iracheni in un tir nell'area di servizio di Mirabella Eclano sull'autostrada Napoli-Bari. Ad ucciderli furono le esalazioni dei gas di scarico e gli stenti patiti durante la fuga da un conflitto che ancora oggi interessa quei territori. Erano partiti in nove per scappare dall'Iraq, pagando i trafficanti che li condussero attraverso i territori dell'Asia minore fino al porto greco di Igoumenitza. (...) - Attualità / Immigrazione, Immigrati, , profughi, Richiedenti asilo Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : tragedia dei La tragedia dei neonati: il batterio killer nei biberon La Stampa La Nobel Maguire: "Israele non restituisce i corpi dei palestinesi? Disumano"

“Quando non si ha pietà neanche dei morti, quando come monito si decide di non restituire i loro corpi alle famiglie, allora vuol dire che a morire in Terrasanta è l’umanità”. Ad affermarlo in esclusi ...

Tragedia sul lavoro: colpito da un montacarichi, muore 40enne

Un uomo di 40 anni, è morto sul colpo a Cosenza in un incidente sul lavoro avvenuto a Rende. Il fatto è accaduto in una villetta di viale Marconi. La vittima era impegnata nell'attività di installazio ...

