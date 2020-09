Il Segreto anticipazioni 4 settembre 2020: Raimundo è sulle tracce di Francisca (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Segreto torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5 alle 15:40 con le puntate inedite e fin dalle anticipazioni Raimundo si mette alla ricerca di Francisca. Il Segreto torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 15:40, con le puntate inedite. Le anticipazioni ci riportano, insieme a Raimundo, sulle tracce di Donna Francisca. Onesimo, con la solidarietà di tutti i paesani, mette in scena la sua morte per sfuggire a Gunther. Raimundo riceve una misteriosa telefonata e, salutati Marcela e Matias, parte per andare a cercare Francisca. Lei dal canto suo, insieme ad Antonita, dopo le ... Leggi su movieplayer

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #4settembre - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 4 settembre 2020: Raimundo è sulle tracce di Francisca - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 3 settembre 2020: Antonita nasconde Francisca e il suo segreto... - #Segreto… - zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 3 settembre 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni I tre iniziano a temere ma... -