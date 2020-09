Giacobini della mascherina, Nicola ce l'ha con Zingaretti (Di giovedì 3 settembre 2020) Sarà quella smania di moralismo che alla sinistra non fa mai difetto, oggi nella versione pandemica. O forse il fiato sul collo da esito di regionali particolarmente insidiose per la sua segreteria. Fatto sta che al leader del Pd Nicola Zingaretti, ieri, è scappato il piede sulla frizione. Inaugurando il «drive in» per eseguire i tamponi Covid a Fiumicino, ha detto così: «Nel momento in cui spingiamo per la ripresa della vita, ma in piena sicurezza, non posso che denunciare l'irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l'Italia, le persone e la possibilità di rimetterci in piedi. Quel che mi permetto di fare qui è dire che ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l'esistenza di un immenso problema». Il riferimento, ovviamente, è al Covid. E ai ... Leggi su iltempo

