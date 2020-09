Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen (Di giovedì 3 settembre 2020) cinque bambini di 1,2,3,6 e 8 anni sono stati trovati morti in una casa all’interno di un condominio a Solingen, nel land del Nordreno-Vestfalia, in Germania. “Le indagini sono in corso – ha dichiarato il portavoce della polizia di Wupperthal – e non posso aggiungere nulla. I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”. Secondo quanto riportato dalla Bild, le indagini si stanno concentrando sul ruolo della madre dei cinque bambini: una ragazza di 27 anni che, stando ai primi rilievi, avrebbe ucciso i ragazzini per poi gettarsi sotto un treno della metropolitana. La donna, tuttavia, non è morta: attualmente ... Leggi su tpi

