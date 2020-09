Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi? Non l’ho contagiato io, e adesso mi avete rotto” (Di giovedì 3 settembre 2020) Una telefonata raggiunge Flavio Briatore a casa di Daniela Santanché, dove sta passando l’isolamento imposto dalla positività al covid-19. La notizia che Silvio Berlusconi, suo amico di vecchia data, è positivo è ovviamente arrivata anche a lui: “Ho saputo poco fa – dice a La Stampa – Sono molto dispiaciuto per lui, gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto“. Il quotidiano torinese parla di un Flavio Briatore con voce dal tono “basso anzi, bassissimo”. E aggiunge che “il virus ha messo alla prova il fiato” del manager. Briatore precisa che l’amico è “un uomo tosto e supererà tutto con la solita forza”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

