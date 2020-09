Fantastica notizia per il conduttore, presto papà per la prima volta a 61 anni. L’annuncio social scioglie tutti (Di giovedì 3 settembre 2020) Grandissima gioia per il conduttore radiofonico Marco Baldini. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato che diventerà papà. Lo sarà per la prima volta, all’età di 61 anni, grazie alla sua compagna Aurora. Sul noto social network, l’uomo ha mostrato a tutti il pancione della sua dolce metà, mentre è intento a baciarlo. Un’emozione indescrivibile per lui, che non si aspettava probabilmente di raggiungere questo importante obiettivo. E i fan sono letteralmente impazziti di gioia. L’ex stretto collaboratore di Fiorello è legato sentimentalmente con la sua compagna da ormai quattro anni. Lei ha molti meno anni del personaggio televisivo, infatti ne ha 34. Non si ... Leggi su caffeinamagazine

AliaGuagni : RT @calciatricbrutt: Una fantastica notizia. Una svolta epocale. I tempi sono maturi... finalmente! Elogios per @CBF_Futebol In lingua or… - calciatricbrutt : Una fantastica notizia. Una svolta epocale. I tempi sono maturi... finalmente! Elogios per @CBF_Futebol In lingua… - f_giorgi66 : @sbonaccini Woooooooooooooooooow.... Fantastica notizia.... GRANDE PRESIDENTE e Grande REGIONE EMILIA ROMAGNA,, ??????… - nico_gian : @EliaAntonella @cortinadolomiti @pupoghinazzi @alfosignorini notizia fantastica!!?? - FintaArcigna : RAGAAAAAA non leggetelo come se avessi una notizia fantastica Leggetelo piuttosto come se mi stessi lamentando del… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastica notizia BONACCINI: "MONDIALE IN EMILIA-ROMAGNA, UNA NOTIZIA FANTASTICA". ED ELOGIA DAVIDE CASSANI InBici NOS4A2: AMC cancella lo show dopo 2 stagioni

AMC ha ufficialmente cancellato NOS4A2, la serie horror sovrannaturale basata sull’omonimo romanzo di Joe Hill e con protagonisti Ashleigh Cummings e Zachary Quinto. A dare la notizia è stato lo showr ...

Ed Sheeran papà: "E' nata mia figlia Lyra Antarctica"

Il cantautore britannico Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn hanno annunciato la nascita della loro prima figlia: la bimba si chiama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Il cantante ha scritto su Insta ...

AMC ha ufficialmente cancellato NOS4A2, la serie horror sovrannaturale basata sull’omonimo romanzo di Joe Hill e con protagonisti Ashleigh Cummings e Zachary Quinto. A dare la notizia è stato lo showr ...Il cantautore britannico Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn hanno annunciato la nascita della loro prima figlia: la bimba si chiama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Il cantante ha scritto su Insta ...