Esclusiva: Farias, lo Spezia ci prova. Ma l’Hellas è in pole (Di giovedì 3 settembre 2020) Diego Farias è tornato a Cagliari per fine prestito dopo la parentesi di Lecce, ma il suo futuro non sarà in Sardegna. Ci sono diverse proposte sul tavolo, Meluso (nuovo dg dello Spezia) sta spingendo per portarlo in Liguria, ma nelle ultime ore l’Hellas ha piazzato uno scatto che potrebbe essere decisivo. Oggi il Verona è in pole per Farias. Foto: Twitter Cagliari L'articolo Esclusiva: Farias, lo Spezia ci prova. Ma l’Hellas è in pole proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

