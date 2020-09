Covid, curva dei contagi e ricoveri: tutti i dati che non ci dicono (Di giovedì 3 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La Fondazione Gimbe soffia sul fuoco: "Preoccupante ascesa". Ma sono dati percentuali. La verità dietro i numeri La notizia del giorno è composta di alcune, drammatiche parole chiave: “forte aumento dei contagi”, “netta crescita delle ospedalizzazioni”, “preoccupante e indiscutibile ascesa”. Visto con gli occhi di chi si fida di tutto ciò che legge, pare che l’Italia del Coronavirus sia vicina al collasso.Ma è davvero così? Oggi la Fondazione Gimbe, da mesi impegnata a tastare l’andamento dell’epidemia, ha diffuso diligentemente ai media il suo monitoraggio. L’analisi si concentra sulla settimana 26 agosto-1 settembre, confrontandola con i sette giorni precedenti. Abituato a pizzicare le giuste corde dei media, il presidente Nino ... Leggi su ilgiornale

bb91687509 : RT @LucaGattuso: Continua a salire, seppur lentamente, la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'e… - Anguill_S_Italy : COVID - 19 Scoperta molecola che frena il virus. L'andamento dell'epidemia in Italia. Cresce la curva dei contagi,… - CapHarlock1972 : Covid 19, “Io non lo passo”. 10 regole per fermare il virus La campagna “Io non lo posso”detta dieci semplice regol… - LucaGattuso : Continua a salire, seppur lentamente, la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #COVID19 in Toscana la curva dei positivi risale @TgrRai -

Ultime Notizie dalla rete : Covid curva Coronavirus, + 38% di casi in 7 giorni: curva in risalita, record di tamponi Il Messaggero Ventinove in ospedale e cinque in Terapia intensiva

La Spezia - Cresce ancora, ma con un'inclinazione della curva decisamente meno ripida, il numero dei positivi in provincia. Oggi i casi di Covid-19 attualmente attivi sono 256 (5 più di ieri), un dato ...

Coronavirus, tamponi sbagliati nei test cinesi BGI Genomics: migliaia di falsi positivi

Mentre scopriamo in Italia uno studio che prevedeva già mesi fa 35mila vittime per Covid prima del cosiddetto paziente 1, altrove scoppia il caso dei falsi positivi, cioè persone risultate positive al ...

La Spezia - Cresce ancora, ma con un'inclinazione della curva decisamente meno ripida, il numero dei positivi in provincia. Oggi i casi di Covid-19 attualmente attivi sono 256 (5 più di ieri), un dato ...Mentre scopriamo in Italia uno studio che prevedeva già mesi fa 35mila vittime per Covid prima del cosiddetto paziente 1, altrove scoppia il caso dei falsi positivi, cioè persone risultate positive al ...