Chicago Med 4 non va in onda oggi, anche The Sinner rimane in panchina (Di giovedì 3 settembre 2020) Chicago Med 4 non va in onda oggi, 3 settembre, e la stessa sorte attende anche The Sinner. La coppia di serie in onda al giovedì sera per questa settimana è destinata a rimanere in panchina proprio per fare spazio al calcio con buona pace dei fan che dovranno attendere il 10 settembre prima di rivedere in corsia i dottori della serie di Dick Wolf e conoscere i nuovi dettagli sul giallo che riguarda Cora e il detective Ambrose. In diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, la Germania affronta la Spagna nella prima giornata del gruppo 4 di Nations League e sarà il match ad occupare la prima serata di oggi di Italia1 facendo slittare l’appuntamento con i tre episodi in programma di ... Leggi su optimagazine

