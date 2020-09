Capperi, cipolla e radicchio. Scoperta la proteina contro il Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo un comunicato stampa del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, la quercetina è un rimedio naturale che inibisce il Covid-19. “Uno studio internazionale cui partecipa l'Istituto di nanotecnologia del Cnr ha scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19, mostrando un effetto destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine fondamentali per la replicazione del virus. Lo studio è pubblicato sull'International journal of biological macromolecules,” si legge nel comunicato. Mentre utilizziamo le cure scoperte e attendiamo un vaccino, è essenziale utilizzare tutti gli strumenti possibili per indebolire e per poi debellare il virus. La Scoperta dell'effetto di questa molecola naturale è frutto della ricerca di Bruno Rizzuti ... Leggi su iltempo

rcarangelo : RT @tempoweb: Capperi, cipolla e radicchio. Scoperta la proteina contro il Covid #proteina #covid #coronavirus - tempoweb : Capperi, cipolla e radicchio. Scoperta la proteina contro il Covid #proteina #covid #coronavirus… - MoltoBenone : RT @Maicolciotti: Capperi, cipolla rossa e radicchio. Covid, 'un composto naturale lo uccide': scoperta del Cnr - CTAMELLINI : Quercetina contro #COVID2019, in capperi, cipolla rossa, radicchio: proprietà anti-ossidanti, anti-infiammatorie, a… - sono_paola : L’importanza dei titoli. Non puoi scrivere che la #quercetina inibisce il #Covid. Semmai inibisce la replicazione d… -