Berlusconi positivo, la Lucarelli provoca: “Sta nascondendo la prostatite” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Secondo me Silvio Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid”. Selvaggia Lucarelli commenta con ironia, probabilmente superando il limite, la notizia della positività di Silvio Berlusconi, ora asintomatico e in isolamento domiciliare ad Arcore. Qui l’ex presidente del Milan continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali e amministrative. Berlusconi positivo come Briatore, un’occasione troppo ghiotta per la rete: è infatti tornato a circolare il video dell’incontro tra i due avvenuto il 12 agosto, con l’ex premier che in quell’occasione ha fatto un’eccezione sul distanziamento per pochi secondi. Leggi su sportface

