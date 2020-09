ZTE ha messo in vendita il primo smartphone con fotocamera sotto il display (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Agli albori degli smartphone, ZTE tentò un timido approccio al mercato italiano. Non andò bene e la casa cinese decise di alimentare altrove il proprio mercato device e di concentrarsi, per l'Italia, su quello delle infrastrutture. In uno scenario da Risiko degli smartphone, Huawei era destinata a prendersi la fetta più grossa del mercato Android nel nostro Paese e Zte, risolta la dolorosa querelle con gli Stati Uniti sulla vendita di tecnologia alla Corea del Nord, si sarebbe divisa con il colosso di Shenzhen quello della tecnologia 5G. Poi è arrivato Trump e per Huawei sappiamo tutti come sta andando a finire, sia sul fronte dei device che del 5G. Intanto Zte ha continuato a lavorare, fornendo tecnologia agli operatori italiani interessati a sviluppare sia le reti di quinta generazione che le altre. Oggi che la guerra tra gli ... Leggi su agi

hurree16 : RT @Agenzia_Italia: ZTE ha messo in vendita il primo smartphone con fotocamera sotto il display - Agenzia_Italia : ZTE ha messo in vendita il primo smartphone con fotocamera sotto il display -

Ultime Notizie dalla rete : ZTE ha messo