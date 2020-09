Rcs celebra con sobrietà i 15 anni di Cairo al Torino: «Quando sono arrivato, non c’erano i palloni» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per i quindici anni di presidenza del Torino, i due principali quotidiani Rcs – Gazzetta dello sport e Corriere della Sera – hanno pubblicato due interviste celebrative al presidente granata che è anche il proprietario della stessa Rcs. Urbano Cairo ovviamente. Un lettore meno esperto di calcio potrebbe essere indotto a pensare che sia lui il presidente del Grande Torino di Valentino Mazzola, Loik, Gabetto. In entrambi i casi l’intervista è richiamata in prima pagina. La Gazzetta con un fascione che ricorda quelli dedicati alle medaglie d’oro olimpiche, il Corsera con un più sobrio francobollo. La Gazzetta pubblica l’intervista con il sigillo “Esclusiva” e la correda con una serie di fotografie tra cui quella di Cairo con il ... Leggi su ilnapolista

