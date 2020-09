NVIDIA: annunciate ufficialmente RTX 3090, 3080 e 3070 con architettura Ampere (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo mesi di rumor e con grandi aspettative, NVIDIA ha finalmente svelato ufficialmente le sue nuove schede video Ampere, RTX 3090, 3080 e 3070 Ieri sera si è tenuto l’evento di NVIDIA dedicato alla sua prossima generazione di schede video, con architettura Ampere. Negli ultimi mesi sono circolati innumerevoli rumor che vedevano le nuove schede raggiungere prezzi esorbitanti, ma ieri sera NVIDIA ci ha piacevolmente sopresi. Una RTX 3070 ad esempio raggiungerà prestazioni migliori della 2080 Ti, con un prezzo di listino inferiore alla metà, 499 dollari. NVIDIA Ampere: prestazioni e prezzi oltre ogni più rosea aspettativa con le RTX ... Leggi su tuttotek

